Mauthausen-Gedenken: „Alle tragen Verantwortung“

Gedenken der Opfer „kein Blick zurück“

Leichtfried sieht in der Befreiung des KZ Mauthausen auch eine Mahnung. „Wir alle tragen die Verantwortung – nicht nur zu erinnern, sondern auch zu verteidigen, was in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurde: eine starke Republik, eine resiliente Demokratie – für Freiheit, für Menschlichkeit, für sozialen Frieden.“ Dass das Gedenken an die NS-Opfer kein Blick zurück, sondern ein Blick nach vorne sei, hob Glück hervor. Denn es stellen sich Fragen: „Wie wollen wir als Gesellschaft miteinander leben? Welche Werte geben wir weiter? Und wie gehen wir mit der Verantwortung um, die uns die Geschichte auferlegt hat?“ Nur durch ein gemeinsames Nachdenken, „entsteht eine aktive Gedenkkultur“.