Filmreif! Goalie trifft in letzter Sekunde zum 2:2

Turnaround binnen vier Minuten! In der Unterliga Ost lag die SG Rückersdorf/Klopeinersee daheim gegen Mittlern bis zur 62. Minute mit 0:2 zurück. Aber dann drehte man so richtig auf. Innerhalb von 240 Sekunden erzielte man drei Tore. Am Ende gab’s einen 5:2-Sieg.