„The Shining“-Zwillinge: So sehen sie heute aus

Beide haben nur gute Erinnerungen an den Dreh von 1980, wie Louise verriet: „Es fühlte sich an, als wären wir auf der exklusivsten Party aller Zeiten.“ Selbst wenn die Mädchen keine eigenen Szenen hatten, habe der Kult-Regisseur Stanley Kubrick darauf bestanden, dass beide täglich zum Set erschienen: „Wir haben dann oft in den Drehpausen mit Jack gespielt.“ Anders als seine furchterregende Filmfigur Jack Torrance sei Nicholson ein väterlicher Freund für die Girls gewesen.