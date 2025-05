ÖBB schmissen World-Tour-Profi um 22 Uhr aus Zug

„Da will man grün reisen und dann so etwas. Ich hab‘ mich wirklich wie ein Idiot gefühlt“, ärgert sich Felix Großschartner. Denn der Linzer World-Tour-Profi im Diensten von UAE Emirates, dem besten Team der Welt, machte am Sonntag am Heimweg nach Linz Bekanntschaft mit einer wohl etwas übergenauen ÖBB-Schaffnerin und musste den Zug bereits in St. Pölten wieder verlassen.