„Diese Dynamik entsteht, wenn alle voll da sind“

Der 56-Jährige kann am Freitag jede zusätzliche Kraft brauchen. In Sachen Titelkampf ist ein Sieg in der Murmetropole bei vier Punkten Rückstand Pflicht. „Wir haben es nicht selber in der Hand. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und eine Schippe drauflegen“, sagte Schlager. Damit die Achterbahnfahrt ein Ende findet.