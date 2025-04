Harmonie zwischen Mensch und Natur

Während der eine oder andere durch die hauseigenen Streuobstwiesen des Retter-Guts schlendert, zieht es Neugierige in die Backstube von Bio-Bäcker Gerhard. Weizen sucht man hier vergebens, hier landet ausschließlich Bio-Dinkel in der Rührschüssel. Daraus darf man dann mit Gerhard Striezel oder Handsemmeln formen. Letztere sind eine Kunst für sich. Es braucht Geduld, Fingerspitzengefühl – und am besten jemanden daneben, der schmunzelnd sagt: „Gar nicht so übel für das erste Mal.“