Wie viel man als Pfandsammler in Linz „verdient“

„Es ist auf jeden Fall ein Zuverdienst und wird langsam zur Einnahmequelle“, sagt Johannes Seidl aus Linz und meint damit das Sammeln von pfandpflichtigen Leergebinden (Plastikflaschen und Dosen). Die Pfandpflicht wurde mit 1. Jänner 2025 eingeführt. „Wenn ich in Linz unterwegs bin, dann schau’ ich, ob in den Pfandringen oder in Mistkübeln Flaschen oder Dosen drinnen sind.“