Transplantation: Was in Zukunft möglich sein wird

Gemessen an der Zahl der Eingriffe ist die Uni-Klinik in Innsbruck das größte Transplantationszentrum Österreichs. Hier wurde kürzlich die 5000. Niere verpflanzt. Und das mithilfe eines Verfahrens, das die Transplantationsmedizin maßgeblich verändert. Die sogenannte Maschinenperfusion macht es möglich, Organe warm und durchblutet aufzubewahren. Das verschafft den Ärzten wertvolle Zeit, weil die Organe so länger halten. Noch ist das Kühlen gängige Methode. Doch gekühlt halten Organe zum Teil nur wenige Stunden.