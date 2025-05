Peter Stöger ist heißer Trainerkandidat bei Rapid

Kühbauer: „Grundsätzlich für alles offen“

WAC-Coach Didi Kühbauer, bereits von Oktober 2018 bis November 2021 bei den Hütteldorfern, hat am Sonntag eine mögliche Rückkehr nicht ausgeschlossen. „Ich bin grundsätzlich für alles offen, aber ich will jetzt nicht über so etwas diskutieren“, so Kühbauer in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“.