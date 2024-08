Ryanair-Lotto: Darum sollten Sie keine Lose kaufen

Der Flug ist ruhig nach Bergamo, der Prosecco warm, die Zeit vergeht langsam. Da kann doch so ein offensiv angebotenes Rubbellos nicht schaden: Zwei Euro pro Scratch Card oder fünf Euro für ein ganzes Paket? Immerhin gibt es die Chance auf eine Million Euro, Geldpreise oder ein E-Auto, verspricht die Flugbegleiterin. „Hat da schon jemals jemand gewonnen?“, lautet die unbedarfte Frage. „Ja sicher, laufend“, sagt sie freundlich und zückt das Bankomatgerät. Ungefähr 20 Lose werden an diesem Tag an Bord verkauft, bei 2000 bis 3600 Flügen, die Ryanair pro Tag absolviert, kommt da ein hübsches Sümmchen zusammen.