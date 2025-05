Letzte Vorbereitungen für die Papst-Wahl

Papst-Roben in verschiedenen Größen vorbereitet

Inzwischen hat der Schneider der Päpste, Raniero Mancinelli, dem Vatikan drei komplette Papst-Roben geliefert – in den Größen Small, Medium und Large. „Sie wurden in leichter Wolle angefertigt“, betonte Mancinelli laut Medienangaben vom Montag. Es kommt nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf die Breite. Das kleinste Gewand ist etwa für einen 1,65 Meter großen Mann vorgesehen, die anderen für eine Körpergröße von 1,70 und 1,80 Meter. Zu jeder Papstrobe gehören Hütchen, Umhang, Schärpe, Soutane, rote Schuhe und einiges mehr.