„Nichtraucherpapst“ will totales Verbot im Freien

Rauchverbote am Arbeitsplatz und in der Gastronomie zählten lange zu den vorrangigen Zielen Rockenbauers. Sein Weg war jedoch laut eigenen Angaben alles andere als einfach: „Klagen durch Zigarettenkonzerne, Anfeindungen in der Öffentlichkeit und politische Hürden begleiteten mein Engagement über Jahrzehnte hinweg.“ Dennoch habe er zahlreiche Etappensiege verzeichnen können – so etwa die Einführung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie im November 2019. Diese bezeichnete er als „späten, aber bedeutenden Erfolg“.