„Das zeigt wieder, wie verrückt das Geschäft ist!“

Der Sonntag war für unsere Trainer in Deutschland leider ein gebrauchter Tag. Ralph Hasenhüttl hat ja schon damit gerechnet – da waren die Leistungen in Wolfsburg nicht mehr gut genug. Wenn man in der Bundesliga acht Spiele in Serie nicht gewinnt, ist es kein Wunder, dass man Konsequenzen zieht. Überrascht bin ich bei Gerhard Struber und Köln. Klar, sie haben die letzten Spiele nicht mehr so abgeliefert, am Wochenende gegen den Letzten nur 1:1 gespielt. Aber für das große Ziel Bundesliga sieht es gut aus, sie sind noch immer voll auf Aufstiegskurs. Das tut mir persönlich sehr leid für ihn – es wird spannend, was Nachfolger Friedhelm Funkel (71) kurzfristig ändert.