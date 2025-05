Nach Raketenangriff: AUA sagt Flüge nach Israel ab

Acht Verletzt bei Raketenangriff

Die Houthi-Miliz hatte ihre Raketenangriffe auf Israel am Sonntag am dritten Tag in Folge fortgesetzt. Eine Rakete konnte trotz mehrerer Versuche nicht von der israelischen Raketenabwehr gestoppt werden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden acht Menschen verletzt. Videos in Onlinemedien zeigten, wie Menschen panisch reagierten. In zahlreichen Gebieten Israels heulten während des Angriffs Warnsirenen, darunter auch in Tel Aviv und Jerusalem.