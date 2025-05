Kopftuchverbot an Schulen: ÖVP braucht FPÖ-Hilfe

Ein Kopftuchverbot wird in vielen Ländern in Europa diskutiert. Ein solches gibt es aber nur in den wenigsten. Frankreich ist das bekannteste Beispiel. Dort wurde vor über 20 Jahren ein Verbot von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen an Schulen verhängt.

Deutschland verfügt je nach Bundesland über unterschiedliche Regelungen, Kopftuchverbote gibt es teilweise im öffentlichen Dienst. So sind etwa Kopftuch tragende Lehrerinnen an allgemeinbildenden Schulen je nach Bundesland nur vereinzelt im Schuldienst vertreten. Auch in der Schweiz gibt es ein teilweise Kopftuchverbot für Lehrerinnen. In Spanien ist es grundsätzlich den Schulen überlassen, ein Kopftuchverbot zu erlassen.

Deutlich weiter verbreitet sind Verbote der Vollverschleierung und damit das Tragen von Burka und Nikab. In Österreich gilt seit Oktober 2017 ein solches Verbot. Die Vollverschleierung ist auch in Frankreich, Belgien, Bulgarien, in Dänemark, den Niederlanden, Italien und Norwegen verboten. In Deutschland ist das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Öffentlichkeit erlaubt, es ist durch die Glaubensfreiheit im Grundgesetz gedeckt. Angehörige der Bundeswehr oder Beamte dürfen das Gesicht allerdings nicht verhüllen. Einige Bundesländer haben die Vollverschleierung an öffentlichen Schulen untersagt.