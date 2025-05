Die geheime Kunst des langen Lebens entschlüsselt

„Niemals mit jemandem streiten! Ich höre mir das an und mache dann, was ich will“, erklärt Ethel Caterham lächelnd ihr Lebensmotto. Die Britin hat bereits ihren 115. Geburtstag gefeiert und gilt als ältester Mensch der Erde. Weltweit steigt die Anzahl der über 100-Jährigen. Wissenschafter tüfteln an der Frage: „Wie alt können wir überhaupt werden?“