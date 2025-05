Peinlich! OGH fertigte Grasser-Urteil falsch aus

Und tatsächlich: Auf dem vergangene Woche „Im Namen der Republik“ ausgefertigten Urteil ist auf Seite 212 zu lesen: „Oberster Gerichtshof. Wien, am 20. März 2025“. Es ist also datiert mit jenem Tag, an dem die viertägige Berufungsverhandlung gegen Ex-Politiker Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Co. gerade erst begonnen hatte. Verkündet wurden die Urteile – Grasser wurde rechtskräftig wegen Untreue und Geschenkannahme zu vier Jahren Haft verurteilt – aber erst fünf Tage später, am 25. März.