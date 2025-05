Lähmungserscheinungen bei Wolfgang Ambros

Kein Schlaganfall

Die Krone erreichte nun seinen Manager Peter Fröstl. Auch der konnte noch nicht allzu viel zum Gesundheitszustand seines Künstlers sagen („Da schlichtweg noch nicht viel gesagt werden kann“), um so auch die Sorge bei den vielen Fans des Ausnahmemusikers ein wenig nehmen zu können. „Er hat Lähmungserscheinungen, die neurologisch bedingt sind“, so der Mann, der seit Jahrzehnten an der Seite von Ambros, wie ein Fels in der Brandung, steht. Auch räumte er auch mit vielen Gerüchten auf, die kursieren. So soll es sich nicht um einen Schlaganfall gehandelt haben.