Landes-Vize nimmt die Sozialpartner ins Visier

Es war das gewohnte Selbstlob, das Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und seine Vize Marlene Svazek (FPÖ) bei der Präsentation der Regierungsklausur verlautbarten. Wenn Haslauer am 2. Juli abtritt, werden die Ressorts neu aufgeteilt. Damit die FPÖ der reibungslosen Übergabe von Haslauer an Karoline Edtstadler zustimmt, musste die ÖVP Federn lassen. So wandern Arbeitsmarkt und die prestigeträchtigen Feuerwehragenden vom Landeschef direkt zu Svazek.