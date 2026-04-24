Kaprun baut Sportpass für Einheimische weiter aus

Die Gemeinde Kaprun will jetzt die Einheimischen mit dem neu aufgelegten Sportpass noch weiter entlasten. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sei das wichtig, so Bürgermeister Domenik David (SPÖ). Das Angebot wurde deutlich erweitert. Besonders sollen Kinder und Jugendliche profitieren.
In Kaprun soll die Freizeit leistbar bleiben. Dank Gemeinde und lokaler Partner konnte das Angebot in der Freizeit-Karte „Sportpass Kaprun“ jetzt ausgeweitet werden. Neben den Bergbahnen, dem Eintritt ins Tauern Spa im Sommer, einer Fahrt im Maisiflitzer und einer Auffahrt zum Moserboden sind auch Burgbesichtigung, Eintritt ins Museum und in die Sigmund Thun Klamm zu einem attraktiven Preis inkludiert. Außerdem dabei: Öffi-Fahrten in der Gemeinde.
Der Tourismusverband unterstützt das Angebot für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die 98 Euro zahlen. Außerdem gibt es die U25-Kategorie um 555 Euro und Erwachsenen-Pässe für 749 Euro.
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