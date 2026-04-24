Kaprun baut Sportpass für Einheimische weiter aus

In Kaprun soll die Freizeit leistbar bleiben. Dank Gemeinde und lokaler Partner konnte das Angebot in der Freizeit-Karte „Sportpass Kaprun“ jetzt ausgeweitet werden. Neben den Bergbahnen, dem Eintritt ins Tauern Spa im Sommer, einer Fahrt im Maisiflitzer und einer Auffahrt zum Moserboden sind auch Burgbesichtigung, Eintritt ins Museum und in die Sigmund Thun Klamm zu einem attraktiven Preis inkludiert. Außerdem dabei: Öffi-Fahrten in der Gemeinde.