Energiegemeinschaften für Gemeinden nun flexibler

„Jetzt können wir die Energie endlich auch in eigenen Betrieben verbrauchen“, freut sich Stadtchef Erich Rohrmoser (SPÖ) über eine „Reparatur“ durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das ab Herbst eine gemeindeinterne Energiegemeinschaft möglich macht. Insgesamt liefern in Saalfelden PV-Anlagen auf sieben Gemeindegebäuden mit einer Leistung von 300 Kilowatt Peak (kWp) Energie.