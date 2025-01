Politik der Zukunft: Kann KI Kanzler?

Die Vorstellung, dass KI in naher Zukunft Politiker ersetzen könnte, mag manchen Menschen abwegig erscheinen, doch Umfrageergebnisse zeigen, dass weite Bevölkerungsteile der Idee gegenüber durchaus aufgeschlossen sind. Schließlich werden schon heute in Bereichen wie Klima-, Gesundheits- oder Wirtschaftspolitik viele Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen, die mithilfe von Algorithmen und maschinellem Lernen gesammelt und analysiert wurden, um fundierte Prognosen zu erstellen. Was läge also näher, als Politiker als Mittelsmänner und -frauen abzuschaffen und das letzte Wort der KI anzuvertrauen?