Trauriger Fund: Rehkitz von Hund gerissen

Zur Brut- und Setzzeit an die Leine

Nicht nur das Rehwild ist gefährdet – auch Niederwild, zum Beispiel Hasen, können zum Opfer von freilaufenden Hunden werden. Wer also ein Herz für den Wildnachwuchs hat, der spaziert mit seinem Vierbeiner nur an der Leine über Wiesen, Felder und in den Wäldern. Denn schon ein Aufschrecken durch freilaufende Hunde ist für die Wildtiere eine Stresssituation. Die Bezirksbehörden können nach Absprache während der Brut- und Setzzeit eine Verordnung erlassen, die eine Leinenpflicht vorsieht.