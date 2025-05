Das Sprintrennen in Miami – ab 18 Uhr LIVE

Andrea Kimi Antonelli wird den Formel-1-Sprint in Miami von der Poleposition in Angriff nehmen. Der erst 18-jährige Mercedes-Pilot aus Italien war am Freitag in einer spannenden Qualifikation der Schnellste, 0,045 Sekunden vor WM-Leader Oscar Piastri im McLaren. Dessen Teamkollege Lando Norris hatte als Dritter 0,100 Sek. Rückstand, Weltmeister Max Verstappen war im Red Bull Vierter.