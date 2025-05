Mülldeponie in Flammen: Großeinsatz in St. Pölten

Beißender Geruch in der Luft

Betroffene Anrainer klagten über den Gestank nach brennendem Plastik, eine Gefahr für die Bewohner bestand laut Auskunft des Einsatzleiters aber nicht. Die Löscharbeiten waren noch am Nachmittag in vollem Gange. Nach rund einer halben Stunde war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an. Glutnester müssten in mühsamer Kleinarbeit freigelegt werden, heißt es seitens der Florianis. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.