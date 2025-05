So wird man als Faulpelz strategisch erfolgreich!

„Krone“: Sie meinen, die Faulen seien produktiv. Das ist doch ein Widerspruch in sich.

Das klingt zunächst paradox, stimmt. Doch wer effizient faul ist, will nicht untätig bleiben. Er will clever agieren. Die Idee dahinter: statt sich im Hamsterrad abzumühen, gezielt nach den besten Hebeln suchen. In meinem Buch „Effizient faul“ zeige ich, wie dieser Sichtwechsel funktioniert und warum die scheinbar Faulen oft die klügsten Strategen sind.