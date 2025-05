LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol trifft auf den LASK

Semlic: WSG „braucht Toppartie“

Sein Klub ist gegen die Tiroler seit sechs Partien ungeschlagen und hat die jüngsten vier Duelle allesamt für sich entschieden. Dafür schöpft die WSG daraus Zuversicht, dass die vergangenen beiden Heimspiele gewonnen wurden. „Unser Ziel ist es immer, zu punkten, egal ob wir gegen die beste Mannschaft der Qualigruppe oder Teams auf Augenhöhe spielen. Dafür brauchen wir am Samstag eine Toppartie, in schwierigen Phasen ein bisschen Spielglück und vielleicht eine Spur weniger Konsequenz beim LASK“, sagte WSG-Trainer Philipp Semlic. Der 42-Jährige stellte bei den Linzern seit dem Abgang von Schopp einen „kompletten Switch in der Spielidee“ mit einer Rückkehr zur Philosophie von Oliver Glasner fest.