Verfolger Austria patzt! St. Pölten-Frauen Meister

Die Frauen des SKN St. Pölten haben ihre Titelserie fortgesetzt und stehen zum zehnten Mal in Folge als Fußball-Meister fest. Da Verfolger Austria Wien am Samstag gegen Sturm Graz vor 317 Zuschauern in der Generali Arena 0:1 verlor, sind die St. Pöltenerinnen mit einem Vorsprung von sieben Punkten nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Niederösterreicherinnen spielen zum Abschluss der 4. Runde der Meistergruppe am Sonntag (14.00 Uhr) zu Hause gegen die Vienna.