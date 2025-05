Diese Überraschungen bringt das Sparpaket noch

Insgesamt werden noch in diesem Jahr mindestens 6,4 Milliarden eingespart. Die erste Tranche wurde am 5. März im Ministerrat beschlossen. Darin enthalten waren die Verlängerung des Spitzensteuersatzes, die Abschaffung der Umsatzsteuerbefreiung von PV-Anlagen, die Anhebung der Wettgebühr, die Einbeziehung von E-Autos in die motorbezogene Versicherungssteuer, die Erhöhung der Tabaksteuer, die Anhebung der Banken-Abgabe, die Verlängerung des Krisenbeitrags der Energiewirtschaft sowie die Abschaffung der Bildungskarenz und des Klimabonus.