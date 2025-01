Explosion in Gaststätte: Sechs Tote in Tschechien

Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonntag. Das Unglück ereignete sich in einem Restaurant im Zentrum der Industriestadt Most (Brüx). Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Einsatzkräfte ungewöhnlich schnell aus. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan schrieb bei X, dass er in engem Kontakt mit Feuerwehr und Polizei stehe. Rund 30 Menschen hätten sich aus dem Restaurant und benachbarten Gebäuden in Sicherheit bringen können.