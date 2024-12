Liebesbekundung für Trainer Tuomie von den Fans

Sieben Siege in Folge

Denn das Blatt in Villach hat sich ja voll gewendet! Mittlerweile halten die Adler bei sieben Siegen in Folge. Zuletzt hatte man im Jänner 2022 so oft en suite gewonnen – damals waren es sogar acht Erfolge. Tuomie: „Es war gegen Vorarlberg sicher kein schönes Spiel – aber wir finden derzeit immer einen Weg zum Sieg.“