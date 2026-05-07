Iran-Kriegsfolgen für Wirtschaft geringer als 2022

Zudem sollte die Regierung einkommensschwächeren Haushalten gezielt unter die Arme greifen. „Dieser Ansatz bewahrt Preissignale, fördert Energieeinsparungen und begrenzt die fiskalischen Kosten“, heißt es im Bericht. Das sei in der jüngeren Vergangenheit – Stichwort Gießkanne – nicht immer geschehen. Die Einzelhandelspreise liegen demnach selbst unter Berücksichtigung bei Steuern und Einkommensniveaus über jenen der Nachbarländer. Das sei etwa auf bürokratische Hürden für den Markteintritt zurückzuführen. Diese Regeln könnte man lockern, um die Preise zu reduzieren, heißt es.