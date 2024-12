KAC-Präsident: „Ein Affront gegen die Fankultur!“

Nun reagierte der KAC in Person von Präsident Johannes Schwaiger, der einen offenen Brief an die Graz99ers verfasst hat. In dem er schreibt: „Ich erachte die Vorgehensweise als Affront gegenüber der Eishockey-Fankultur. In Städten wie Wien und Graz sind die Auswärtsspiele der Rotjacken seit Dekaden wahre Eishockey-Feste. Auch das Bundesamt für Inneres konnte auf Anfrage der ICE-Liga weder in Graz noch in anderen österreichischen Spielstätten Probleme mit durch ihre Kleidung erkennbare Auswärtsfans in allgemeinen Zuschauerbereichen bestätigen. Ich bitte die Entscheidungsträger der Graz-99ers, diese Maßnahme zurückzunehmen.“