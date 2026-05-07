NGO: Hunger in Gaza absichtlich herbeigeführt

Kritik an Hilfsstiftung

Die Hilfsorganisation kritisierte auch die Folgen des Verteilens von Hilfsgütern durch die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die von den USA und Israel unterstützt wurde und mittlerweile ihre Arbeit im Gazastreifen beendet hat. Die Ausgabestellen seien „tödlich“ gewesen, erklärte José Mas von Ärzte ohne Grenzen. Während der Zeit, in der die GHF tätig gewesen sei, sei in den von MSF unterstützten Einrichtungen in dem Palästinensergebiet ein „starker“ Anstieg der Zahl von Menschen verzeichnet worden, „die wegen Gewalt an den Verteilstellen sowie der mit Nahrungsmittelmangel verbundenen Unterernährung medizinische Hilfe suchten“. Die Zahl der Ausgabestellen für Nahrungsmittel im Gazastreifen sei bis Ende Mai 2025 unter der GHF von rund 400 auf vier gesunken.