UNOS bringen Infofreiheitsgesetz vor VfGH

Grauzonen statt Transparenz

Hintergrund ist die rechtliche Konstruktion innerhalb der Wirtschaftskammer: Mandatare gelten strafrechtlich als „Beamte“ und unterliegen umfassenden Geheimhaltungspflichten. Gleichzeitig ist in der Praxis oft unklar, welche Informationen konkret davon erfasst sind. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass Informationen „soweit und solange“ geheim zu halten sind, wie dies erforderlich ist, was eine Einzelfallabwägung notwendig macht.