Prügel-Eklat im Training zwischen zwei Real-Profis

Entscheidung im „Clasico“?

Der Frust der Madrilenen ist verständlich – wenngleich Handgreiflichkeiten im Training nichts zu suchen haben. Passiert an den verbleibenden vier Spieltagen in La Liga kein Wunder mehr, wird Real die Saison ohne Titel beenden. Bereits am Sonntag könnte sich der FC Barcelona im direkten Aufeinandertreffen zum Meister krönen.