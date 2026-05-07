Prügel-Eklat im Training zwischen zwei Real-Profis

Dicke Luft bei den „Königlichen“! Wie die spanische „Marca“ schreibt, sollen sich Aurelien Tchouameni und Federico Valverde im Real-Training an die Gurgel gegangen sein. Laut des Berichts soll ein Foulspiel die Streiterei zwischen den beiden Spielern ausgelöst haben.
Wer wen zuerst attackierte, wird nicht genannt, jedenfalls soll sich der Zoff bis in die Kabine gezogen haben. Generell schrieb das spanische Blatt von einer „vergifteten Atmosphäre“ innerhalb der Mannschaft.
Bereits im Februar soll es zu einem Zwischenfall zwischen Antonio Rüdiger und Mitspieler Alvaro Carreras gekommen sein. Laut dem Journalisten Miguel Serrano soll der deutsche Verteidiger den 23-Jährigen bei einer Auseinandersetzung geohrfeigt haben.
Entscheidung im „Clasico“?
Der Frust der Madrilenen ist verständlich – wenngleich Handgreiflichkeiten im Training nichts zu suchen haben. Passiert an den verbleibenden vier Spieltagen in La Liga kein Wunder mehr, wird Real die Saison ohne Titel beenden. Bereits am Sonntag könnte sich der FC Barcelona im direkten Aufeinandertreffen zum Meister krönen.
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