Ex-Freund (67) gesteht Mord vor mehr als 41 Jahren

Verdächtiger konnte jahrzehntelang nicht gefasst werden

Obwohl die Ermittler schon früh den damaligen Ex-Freund im Verdacht hatten, entzog sich der Mann der Strafverfolgung. Er floh von Frankfurt am Main aus in die Türkei, wo er geboren worden war. Über Jahrzehnte hinweg blieb sein Aufenthaltsort unbekannt. Ende 2024 nahmen sich Altfall-Ermittler das ungelöste Verbrechen wieder vor und fanden den Mann in der Türkei.