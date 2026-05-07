Polizei mit Blaulicht über die Kreuzung: Unfall!

Stau und Behinderungen

Der Polizist hielt sofort an und verständigte per Funk seine Kollegen. Er und seine Kollegin blieben bei dem Crash unverletzt. Minuten später war die Feuerwehr vor Ort – und ein Abschleppdienst, der das vorne schwer beschädigte und nicht mehr fahrtüchtige Polizeiauto abschleppte. Ein Stau und Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt waren die Folge, Straßenbahnen mussten umgeleitet werden.