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Stau in Graz

Polizei mit Blaulicht über die Kreuzung: Unfall!

Steiermark
07.05.2026 10:33
Das Polizeiauto ist vorne schwer beschädigt.
Das Polizeiauto ist vorne schwer beschädigt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Spektakulärer Unfall kurz vor 9.30 Uhr in Graz: Ein Polizeiauto fuhr mit Blaulicht und Folgetornhorn durch die Herrengasse und versuchte, die Kreuzung Eisernes Tor/Jakominiplatz zu überqueren. Dabei krachte es laut Auskunft der Holding erst gegen einen Bus der Firma Dr. Richard und dann gegen eine Säule.

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Erst hörte man das Folgetonhorn, dann einen gewaltigen Rrrrrumms: Ein brandneuer Polizei-Skoda war mit Blaulicht durch die Herrengasse gefahren.  Als der Lenker versuchte, die Kreuzung vor dem Jakominiplatz zu überqueren, krachte er seitlich gegen einen Bus der Firma Dr. Richard und  danach noch gegen eine Säule.

Das Polizeiauto wurde abgeschleppt.
Das Polizeiauto wurde abgeschleppt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Dieses Foto entstand nur wenige Sekunden nach dem Crash.
Dieses Foto entstand nur wenige Sekunden nach dem Crash.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Stau und Behinderungen
Der Polizist hielt sofort an und verständigte per Funk seine Kollegen. Er und seine Kollegin blieben bei dem Crash unverletzt. Minuten später war die Feuerwehr vor Ort – und ein Abschleppdienst, der das vorne schwer beschädigte und nicht mehr fahrtüchtige Polizeiauto abschleppte. Ein Stau und Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt waren die Folge, Straßenbahnen mussten umgeleitet werden.

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