Polizei mit Blaulicht über die Kreuzung: Unfall!

Spektakulärer Unfall kurz vor 9.30 Uhr in Graz: Ein Polizeiauto fuhr mit Blaulicht und Folgetornhorn durch die Herrengasse und versuchte, die Kreuzung Eisernes Tor/Jakominiplatz zu überqueren. Dabei krachte es laut Auskunft der Holding erst gegen einen Bus der Firma Dr. Richard und dann gegen eine Säule.
Erst hörte man das Folgetonhorn, dann einen gewaltigen Rrrrrumms: Ein brandneuer Polizei-Skoda war mit Blaulicht durch die Herrengasse gefahren. Als der Lenker versuchte, die Kreuzung vor dem Jakominiplatz zu überqueren, krachte er seitlich gegen einen Bus der Firma Dr. Richard und danach noch gegen eine Säule.
Stau und Behinderungen
Der Polizist hielt sofort an und verständigte per Funk seine Kollegen. Er und seine Kollegin blieben bei dem Crash unverletzt. Minuten später war die Feuerwehr vor Ort – und ein Abschleppdienst, der das vorne schwer beschädigte und nicht mehr fahrtüchtige Polizeiauto abschleppte. Ein Stau und Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt waren die Folge, Straßenbahnen mussten umgeleitet werden.
Der letzte Unfall mit einem Polizeiauto ereignete sich erst Mitte April ist im Bezirk Gries: Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.
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