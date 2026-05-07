Trauer & Freude: Kärntner auf Erinnerungs-Tour

Dort, wo die Rekonstruktion gelungen ist, fehlen bewusst neue Fassaden. Nur dort, wo nichts mehr zu retten war, musste ergänzt werden. Reiseleiter Dörfler: „Das ist heute vor allem im Dom eindrucksvoll sichtbar: Kahle Mauerstücke zeigen innen und außen, was das Erdbeben mitriss. Dieses Gebäude ist für mich der Inbegriff des Positiven, dass Menschen aus Trümmern wieder etwas aufbauen können. Das zählt heute mehr denn je.“