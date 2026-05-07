67-Jähriger rutschte in Osttirol über Böschung

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Mann, dessen Hof sich unweit der Unfallstelle befindet, schlitterte mit seinem Fahrzeug jedenfalls auf dem kleinen Waldweg bergab und kam erst im Buschwerk wieder zum Stehen. Daraufhin wurde der 67-Jährige aus seinem geschleudert und rutschte weitere 50 Meter über Felsen und Baumstümpfe.