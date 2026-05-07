67-Jähriger rutschte in Osttirol über Böschung

Zu einem tragischen Unfall kam es Mittwochnachmittag in Matrei in Osttirol. Ein 67-Jähriger rutschte mit seinem Fahrzeug in einem Waldstück über steiles Gelände ab. Der Osttiroler erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Mann, dessen Hof sich unweit der Unfallstelle befindet, schlitterte mit seinem Fahrzeug jedenfalls auf dem kleinen Waldweg bergab und kam erst im Buschwerk wieder zum Stehen. Daraufhin wurde der 67-Jährige aus seinem geschleudert und rutschte weitere 50 Meter über Felsen und Baumstümpfe.
Kurz darauf entdeckten Angehörige den Lichtschein des verunfallten Autos. Sie setzten sofort die Rettungskette in Gang. „Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen schweren Verletzungen“, heißt es von Seiten der Polizei. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Matrei.
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