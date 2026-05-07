Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine Erfolggeschichte

Lautlose Bartgeier: Rückkehr der Knochenbrecher

Bergkrone
07.05.2026 06:49
Bartgeier-Dame Ambo zieht imposant im Nationalpark Hohe Tauern ihre Kreise.
Bartgeier-Dame Ambo zieht imposant im Nationalpark Hohe Tauern ihre Kreise.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Nationalpark Hohe Tauern. Plötzlich ein Schatten. Lautlos. Gewaltig. Ein Bartgeier. Fast drei Meter Spannweite. Und ein Comeback, das noch vor wenigen Jahrzehnten unmöglich schien.

0 Kommentare

Der Südtiroler Biologe Michael Knollseisen begleitet das Bartgeier-Wiederansiedlungsprojekt seit Jahrzehnten und Michi kennt jedes Paar, jeden Horst, jede Geschichte.

Und heuer? Ein Ausnahmejahr. „So viel Arbeit hatte ich schon lange nicht mehr“, sagt der „Bartgeier-Papa“ und lacht, während er mit der „Bergkrone“ in Richtung eines Horstes wandert: „Aber genau das willst du ja sehen.“ Nach dem Überklettern einiger Felsstufen bleibt Michi stehen und blickt hinauf in die Felswand. „Dort oben sitzt ,Ambo‘.“

Bartgeier-Papa Michael Knollseisen kennt jeden Bartgeier im Nationalpark Hohe Tauern.
Bartgeier-Papa Michael Knollseisen kennt jeden Bartgeier im Nationalpark Hohe Tauern.(Bild: Hannes Wallner)

Das Bartgeier-Weibchen wurde 2002 im Salzburger Gasteinertal freigelassen. Schon im ersten Herbst zog sie weiter – ins abgelegene Kärntner Liesertal. Baute ein Revier auf und brütete 2010 erstmals. Erfolgreich 2012. Doch dann kam ein zweites Weibchen dazu.

„Zwischen den beiden hat es richtig gekracht“, erinnert sich der Biologe. Kämpfe. Stress – bis „Ambo“ verschwand. „Wir haben damals sogar die Gräben abgesucht und waren überzeugt, das Bartgeier-Weibchen liegt irgendwo.“ Doch Jahre später ist „Ambo“ jetzt wieder aufgetaucht und hat Nachwuchs.

Ein Projekt, das in den 1980ern begann
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Bartgeier aus den Alpen komplett verschwunden. Erst in den 1980ern begann die Wiederansiedlung, und der Nationalpark Hohe Tauern war der erste Freilassungsort. 1986 wurden hier erstmals vier Jungvögel freigelassen. Danach folgen weitere Auswilderungen in Frankreich, Schweiz, Italien. Und der Erfolg kann sich sehen lassen: Aktuell kreisen alleine in Österreichs Bergen 40 bis 50 Tiere, sechs Brutpaare gibt es in den Hohen Tauern und vier davon haben heuer Nachwuchs.

Für den Bartgeier-Experten bedeutet die Forschung Knochenarbeit. „Um Weihnachten legen Bartgeier ihre Eier“, erklärt er. „Ende Februar schlüpfen die Jungen und die Horste sind dort, wo man nicht hinwill“, schildert mir der Biologe. In schattigen Nordwänden. „Kälte macht den Vögeln nichts.“

Michael Knollseisen auf dem Weg zu einem seiner Plätze, wo er den Horst beobachten kann.
Michael Knollseisen auf dem Weg zu einem seiner Plätze, wo er den Horst beobachten kann.(Bild: Hannes Wallner)

Beobachtet wird das Brutgeschehen von Michi aus der Distanz. Und auch wir stehen fast einen Kilometer vom Horst entfernt auf der anderen Talseite – und trotzdem reagiert der Bartgeier. Michi: „Die größten Vögel Europas sehen alles.“ Erst später, wenn der Jungvogel flügge wird, geht Michi näher ran und klettert unter den Horst oder seilt sich von oben ab. Nicht für Fotos, sondern für DNA-Proben.

Der Bartgeier selbst ist ein außergewöhnliches Tier und ernährt sich hauptsächlich von gefundenen Knochen. Diese werfen die Vögel aus der Luft auf Felsen, bis sie brechen. Bartgeier sind deshalb auch immer sauber.

„Keine blutverschmierten Aasfresser“, erklärt Michi: „Für einen Geier ist ein Bartgeier fast zu schön.“ Und dann das Fliegen. „Bartgeier sind für ihre Größe unglaublich wendig.“

Neugierig – und plötzlich ganz nah
Und plötzlich zieht ein Schatten über uns. Michi blickt hoch. „Jetzt kommt einer.“ Ein Bartgeier dreht eine Schleife. Kommt näher. Noch näher. Vielleicht 20 Meter über uns. Er schaut. „Bartgeier sind extrem neugierig“, so Michi: „Sie kennen den Menschen seit Jahrtausenden und wissen: Wo Menschen sind, gibt es Nahrung.“

Bartgeier-Papa verlässt den Horst, Mama Bartgeier bleibt beim Jungtier.
Bartgeier-Papa verlässt den Horst, Mama Bartgeier bleibt beim Jungtier.(Bild: Hannes Wallner)
Bartgeier-Jungvogel
Bartgeier-Jungvogel(Bild: Hannes Wallner)

So spektakulär die Bartgeier aber auch sind – ihre Standorte werden vom Nationalpark Hohe Tauern so gut wie möglich geheim gehalten. Zu groß ist die Gefahr durch Störungen. „Es gibt zwar Ranger-Touren, wo man Bartgeier beobachten kann, aber der Horst ist auch dann weit entfernt“, so Michi: „Das Problem ist, dass viele glauben, sie müssen nah ran, aber das ist das Problem während der Brut. Ein falscher Moment, und der Vogel fliegt auf und die Brut ist verloren. Denn Bartgeier-Jungtiere werden oft von Kolkraben attackiert, deshalb bleibt auch immer ein Altvogel beim Jungen.“

Die Wiederansiedlung der Bartgeier in den Alpen ist jedenfalls eines der großen Erfolgsprojekte des Nationalparks Hohe Tauern und es ist einfach eindrucksvoll, diese Knochenbrecher beim Ziehen ihrer Kreise zu beobachten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bergkrone
07.05.2026 06:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Mehrere Brücken führen über die Brandenberger Ache.
Nix wie los
Auf dem Triftsteig durch
die Tiefenbachklamm
Krone Plus Logo
Der Grimming ist der höchste freistehende Berg der Alpen.
Wanderbare Steiermark
Den Grimming im Blick: Von Pürgg zum Gindlhorn
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.541 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.803 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
109.424 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
723 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
722 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf