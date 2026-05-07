Lautlose Bartgeier: Rückkehr der Knochenbrecher

So spektakulär die Bartgeier aber auch sind – ihre Standorte werden vom Nationalpark Hohe Tauern so gut wie möglich geheim gehalten. Zu groß ist die Gefahr durch Störungen. „Es gibt zwar Ranger-Touren, wo man Bartgeier beobachten kann, aber der Horst ist auch dann weit entfernt“, so Michi: „Das Problem ist, dass viele glauben, sie müssen nah ran, aber das ist das Problem während der Brut. Ein falscher Moment, und der Vogel fliegt auf und die Brut ist verloren. Denn Bartgeier-Jungtiere werden oft von Kolkraben attackiert, deshalb bleibt auch immer ein Altvogel beim Jungen.“