Leiche von vermisstem Urlauber bei Suche entdeckt

Ein trauriges Ende nahm eine große Suchaktion Donnerstagvormittag im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein Urlauber, der seit Mittwoch spurlos verschwunden war, konnte von den Einsatzkräften leider nur mehr tot aufgefunden werden.
Die Einsatzkräfte waren bereits am Mittwochabend alarmiert worden. Der Urlauber, der in Schwendt im Bezirk Kitzbühel Unterkunft bezogen hatte, war von einer Wanderung nicht zurückgekehrt.
Suche in der Nacht unterbrochen
Eine Suchaktion wurde daraufhin in die Wege geleitet. Kurz nach Mitternacht musste diese jedoch ergebnislos unterbrochen werden. Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde die Suche schließlich wieder fortgesetzt. Gegen 8.50 Uhr herrschte dann traurige Gewissheit.
Toter in unwegsamem Gelände entdeckt
Der Mann konnte von den Einsatzkräften nur mehr tot aufgefunden werden. Die Leiche sei in unwegsamem Gelände entdeckt worden. Womöglich ist der Mann bei der Wanderung abgestürzt.
Nähere Hintergründe zum Unfallhergang sind noch unklar. Zur Identität des Toten machte die Polizei noch keine Angaben.
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