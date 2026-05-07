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Negativrekord

Trockenster Frühlingsstart seit 1858 verzeichnet

Österreich
07.05.2026 11:07
Auffällig war heuer vor allem die Kombination aus einem sehr trockenen Winter und einem extrem ...
Auffällig war heuer vor allem die Kombination aus einem sehr trockenen Winter und einem extrem trockenen Frühjahrsbeginn.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich hat heuer die trockenste März-April-Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1858 erlebt. Österreichweit wurde um 63 Prozent weniger Niederschlag verzeichnet als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. 

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Ob der Frühling 2026 insgesamt als trockenster der Messgeschichte eingehen wird, ist laut aktuellen Auswertungen der Geosphere Austria noch offen, da der Mai als letzter Frühlingsmonat noch aussteht.

  • Von Anfang November bis Ende April fiel österreichweit um 35 Prozent weniger Niederschlag als üblich. Noch trockener verlief dieser Zeitraum nur in wenigen Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen.
  • Der bisherige Negativrekord wurde jedenfalls übertroffen. Zum Vergleich: 2003 lag das Defizit bei 54 Prozent, 1946 bei 57 Prozent und 1893 bei 58 Prozent.
  • Besonders trockene Frühlinge gab es zuletzt 2020 mit minus 31 Prozent Niederschlag, 2003 mit minus 32 Prozent und 1993 mit minus 35 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Extremwetterereignisse häufiger
Klimamodelle rechnen künftig vor allem im Sommer mit weniger Niederschlag, während im Winter eher mehr Regen und Schnee erwartet werden. Sicher sei jedoch, dass Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkregen häufiger auftreten werden. „Die Witterung der vergangenen Wochen und Monate spiegelt das jetzt schon zum Teil wider“, sagte Orlik.

Zitat Icon

Die Monate März und April zeigen für Österreich seit etwa 20 Jahren jeweils einen rückläufigen Trend.

Klimatologe Alexander Orlik

Eine erste Entspannung der aktuellen Trockenheit wird laut Prognosen im Westen und Südwesten Österreichs erwartet – von Vorarlberg bis Salzburg sowie in Osttirol und Oberkärnten. Im Osten des Landes dürften größere Regenmengen erst Ende kommender Woche für leichte Entlastung sorgen.

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