Trockenster Frühlingsstart seit 1858 verzeichnet

Extremwetterereignisse häufiger

Klimamodelle rechnen künftig vor allem im Sommer mit weniger Niederschlag, während im Winter eher mehr Regen und Schnee erwartet werden. Sicher sei jedoch, dass Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkregen häufiger auftreten werden. „Die Witterung der vergangenen Wochen und Monate spiegelt das jetzt schon zum Teil wider“, sagte Orlik.