Zwischen Vatikan und Weißem Haus

Exakt vor einem Jahr wurde Robert Prevost in der Nachfolge des argentinischen Papstes Franziskus und zuvor des deutschen Papstes Benedikt XVI. als erster Amerikaner zum Pontifex Maximus der katholischen Kirche gewählt. Von Anbeginn präsentierte sich Leo XIV. als Friedens-Papst, womit er in jüngster Zeit in scharfen Gegensatz zu seinem Landsmann Donald Trump geriet. Dieser attackierte ihn wegen seiner entschiedenen Aufrufe, alle Kriege zu beenden: Der Papst habe keine Ahnung und er sei nur wegen ihm, Donald Trump, gewählt worden.