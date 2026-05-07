Hosiner beendet Karriere, aber bleibt bei Austria

Erfolgreiche Tumor-Behandlung

Im Ausland spielte der Burgenländer unter anderem für Stade Rennes, den 1. FC Köln und Union Berlin. Bei einem Medizincheck in Köln wurde im Jänner 2015 ein zwei Kilogramm schwerer Tumor an Hosiners linker Niere gefunden. Nach einer erfolgreichen Operation kehrte er vier Monate später für die Rennes-Reserve wieder auf den Platz zurück. In Österreich spielte er außer für die Austria auch für die Vienna, die Admira und Sturm Graz.