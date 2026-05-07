Hosiner beendet Karriere, aber bleibt bei Austria

Philipp Hosiner beendet mit Saisonende seine Karriere als Fußball-Profi. Der bald 37-Jährige gab seine Entscheidung am Mittwochabend beim Mitgliederfest der Wiener Austria bekannt. Er will dem Klub in neuer Funktion weiterhin treu bleiben.
2013 schoss Hosiner die Violetten mit 32 Saisontoren zum Meistertitel, seit 2023 ist er als Führungsspieler bei den in der 2. Liga engagierten Young Violets auf Torjagd. Fünf Länderspiele absolvierte Hosiner für Österreich, dabei erzielte er zwei Tore.
Erfolgreiche Tumor-Behandlung
Im Ausland spielte der Burgenländer unter anderem für Stade Rennes, den 1. FC Köln und Union Berlin. Bei einem Medizincheck in Köln wurde im Jänner 2015 ein zwei Kilogramm schwerer Tumor an Hosiners linker Niere gefunden. Nach einer erfolgreichen Operation kehrte er vier Monate später für die Rennes-Reserve wieder auf den Platz zurück. In Österreich spielte er außer für die Austria auch für die Vienna, die Admira und Sturm Graz.
„Für mich ist nun der optimale Zeitpunkt, meine Karriere zu beenden und der nächsten Generation die Bühne zu überlassen“, sagte Hosiner. Künftig wird er als Individualtrainer für Offensivspieler in der Austria-Akademie tätig sein.
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