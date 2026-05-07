Diskonter ruft diesen 1-€-Spaghettilöffel zurück

Verkaufspreis wird zurückerstattet

Betroffen sind alle Spaghettilöffel mit der Artikelnummer 55272001001000000100, die von 6. Juni 2024 bis 6. Mai 2026 in den Tedi-Filialen verkauft wurden. Von einer weiteren Verwendung der Spaghettilöffel wird abgeraten. Die Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Verkaufspreises von einem Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder Tedi-Filiale umtauschen.