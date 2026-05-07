Diskonter ruft diesen 1-€-Spaghettilöffel zurück

Die Tedi Warenhandels GmbH hat am Donnerstag über den Rückruf von Spaghettilöffeln informiert. Diese können gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten.
Bei Analysen der Spaghettilöffel, die von der RENA Küchenhelfer GmbH stammen, wurden erhöhte Werte an primären aromatischen Aminen festgestellt.
Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, teilten Tedi und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit.
Der betroffene Spaghettilöffel:
Verkaufspreis wird zurückerstattet
Betroffen sind alle Spaghettilöffel mit der Artikelnummer 55272001001000000100, die von 6. Juni 2024 bis 6. Mai 2026 in den Tedi-Filialen verkauft wurden. Von einer weiteren Verwendung der Spaghettilöffel wird abgeraten. Die Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Verkaufspreises von einem Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder Tedi-Filiale umtauschen.
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