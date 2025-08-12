Vorteilswelt
Harry & Meghan: So mies ist ihr neuer Netflix-Deal

Royals
12.08.2025 14:11
Schlappe für Harry & Meghan! So mies ist ihr neuer Netflix-Deal
Schlappe für Harry & Meghan! So mies ist ihr neuer Netflix-Deal

Von 100-Millionen-Megadeal zu Sparversion! Herzog Harry (40) und Herzogin Meghan (44) haben zwar gerade eine neue Vereinbarung mit Netflix unterschrieben – doch Insider sprechen von einem massiven Absturz.

Statt eines garantierten Millionen-Regens wie 2020 (damals rund 100 Mio. Dollar für fünf Jahre), gibt’s diesmal nur Geld pro Projekt – und auch nur, wenn Netflix es auch zeigen will. Kein All-in-Deal mehr, kein Blankoscheck.

Royal-Experte Hugo Vickers zu „The Sun“: „Sie sind nicht in einer starken Verhandlungsposition. Netflix macht das wegen der Publicity – nicht wegen der Inhalte.“

Herzogin Meghan bei Partyvorbreitungen in Staffel 1 von „With Love, Meghan". Im Dezember soll es ...
Herzogin Meghan bei Partyvorbreitungen in Staffel 1 von „With Love, Meghan". Im Dezember soll es ein Weihnachts-Special geben.

Das neue Modell: „First Look“-Klausel
Netflix darf als Erster die Produktionen prüfen – das heißt „First Look“ –, zahlt aber nur für tatsächlich ausgewählte Projekte. Immerhin: Die Plattform übernimmt weiter alle Büro- und Personalkosten von Harrys & Meghans Firma Archewell Productions.

Warum wurde der Sparkur akzeptiert? Experten vermuten, dass das Paar seinen teuren Lebensstil finanzieren muss – und dafür im Rampenlicht bleiben will. „Wenn das Geld und die Popularität weg sind, haben sie ein Problem“, so Vickers.

Mit dem Vertrag sichert sich Netflix das erste Recht an Projekten von Prinz Harry und seiner ...
Special zu Weihnachten
Harry und Meghan verlängern Deal mit Netflix
12.08.2025
44. Geburtstag
Meghan hatte „24 schöne Stunden“ mit ihrem Harry
06.08.2025

Trotzdem gibt sich Meghan kämpferisch: „Wir sind stolz, unsere Partnerschaft zu verlängern.“ Geplant sind unter anderem Staffel 2 von „With Love, Meghan“ und ein Weihnachts-Special im Dezember.

Doch der royale Glanz hat Kratzer – und der neue Deal klingt eher nach „Von Netflix geliebt – aber nur noch auf Probe“.

