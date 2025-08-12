Harry & Meghan: So mies ist ihr neuer Netflix-Deal

Von 100-Millionen-Megadeal zu Sparversion! Herzog Harry (40) und Herzogin Meghan (44) haben zwar gerade eine neue Vereinbarung mit Netflix unterschrieben – doch Insider sprechen von einem massiven Absturz.
Statt eines garantierten Millionen-Regens wie 2020 (damals rund 100 Mio. Dollar für fünf Jahre), gibt’s diesmal nur Geld pro Projekt – und auch nur, wenn Netflix es auch zeigen will. Kein All-in-Deal mehr, kein Blankoscheck.
Royal-Experte Hugo Vickers zu „The Sun“: „Sie sind nicht in einer starken Verhandlungsposition. Netflix macht das wegen der Publicity – nicht wegen der Inhalte.“
Das neue Modell: „First Look“-Klausel
Netflix darf als Erster die Produktionen prüfen – das heißt „First Look“ –, zahlt aber nur für tatsächlich ausgewählte Projekte. Immerhin: Die Plattform übernimmt weiter alle Büro- und Personalkosten von Harrys & Meghans Firma Archewell Productions.
Warum wurde der Sparkur akzeptiert? Experten vermuten, dass das Paar seinen teuren Lebensstil finanzieren muss – und dafür im Rampenlicht bleiben will. „Wenn das Geld und die Popularität weg sind, haben sie ein Problem“, so Vickers.
Trotzdem gibt sich Meghan kämpferisch: „Wir sind stolz, unsere Partnerschaft zu verlängern.“ Geplant sind unter anderem Staffel 2 von „With Love, Meghan“ und ein Weihnachts-Special im Dezember.
Doch der royale Glanz hat Kratzer – und der neue Deal klingt eher nach „Von Netflix geliebt – aber nur noch auf Probe“.
