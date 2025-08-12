Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Weder Yuki noch Liam“

Ex-Pilot sicher: „Er wird Teamkollege von Max“

Formel 1
12.08.2025 15:18
Sind Max Verstappen und Isack Hadjar (rechts) bald Teamkollegen?
Sind Max Verstappen und Isack Hadjar (rechts) bald Teamkollegen?(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rudy Carezzevoli)

Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya ist sich sicher, dass Max Verstappen nächstes Jahr einen neuen Teamkollegen an seiner Seite haben wird. Der Kolumbianer hat auch keine Zweifel, wer das sein wird: Isack Hadjar!

0 Kommentare

Montoya, immerhin siebenfacher Grand-Prix-Sieger, ist in der Formel 1 immer noch bestens vernetzt. Auch den Kolumbianer interessiert dabei die Situation bei Red Bull. Nachdem sich Weltmeister Max Verstappen für die kommende Saison zum Rennstall bekannt hat, bleibt nun die Frage, wer an seiner Seite fahren wird.

Lesen Sie auch:
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
„Fühlt sich einsam an“
Überraschendes Wolff-Geständnis: „Vermisse ihn“
11.08.2025
Klartext in Formel 1
Ex-Teamchef: „Hamilton hat falsche Einstellung“
08.08.2025

Lindblad als künftige Option
„Weder Liam Lawson noch Yuki Tsunoda fahren 2026 für Red Bull Racing“, betont Montoya nun gegenüber „W Radio Colombia“. Auch ein Talent aus der Formel 2, über das spekuliert wird, dürfte (noch) nicht Teamkollege des Niederländers werden: „Obwohl Avid Lindblad schon an einem GP-Training teilgenommen hat für Red Bull Racing, ist er meiner Ansicht nach noch nicht weit genug für eine Beförderung zum Stammfahrer dort“, erklärt Montoya.

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya(Bild: GEPA)

Deshalb gibt es für ihn nur eine logische Lösung: „Ich glaube vielmehr, dass der Franzose Isack Hadjar von den Racing Bulls zu Red Bull Racing versetzt wird.“ Hadjar zeigte in dieser Saison schon, welches Talent er besitzt. Zuletzt gab es aber einen kleinen Einbruch bei den Resultaten. Doch mit Helmut Marko hat er einen mächtigen Fürsprecher. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.724 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.960 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
121.489 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1056 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
953 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf