Ex-Pilot sicher: „Er wird Teamkollege von Max“

Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya ist sich sicher, dass Max Verstappen nächstes Jahr einen neuen Teamkollegen an seiner Seite haben wird. Der Kolumbianer hat auch keine Zweifel, wer das sein wird: Isack Hadjar!
Montoya, immerhin siebenfacher Grand-Prix-Sieger, ist in der Formel 1 immer noch bestens vernetzt. Auch den Kolumbianer interessiert dabei die Situation bei Red Bull. Nachdem sich Weltmeister Max Verstappen für die kommende Saison zum Rennstall bekannt hat, bleibt nun die Frage, wer an seiner Seite fahren wird.
Lindblad als künftige Option
„Weder Liam Lawson noch Yuki Tsunoda fahren 2026 für Red Bull Racing“, betont Montoya nun gegenüber „W Radio Colombia“. Auch ein Talent aus der Formel 2, über das spekuliert wird, dürfte (noch) nicht Teamkollege des Niederländers werden: „Obwohl Avid Lindblad schon an einem GP-Training teilgenommen hat für Red Bull Racing, ist er meiner Ansicht nach noch nicht weit genug für eine Beförderung zum Stammfahrer dort“, erklärt Montoya.
Deshalb gibt es für ihn nur eine logische Lösung: „Ich glaube vielmehr, dass der Franzose Isack Hadjar von den Racing Bulls zu Red Bull Racing versetzt wird.“ Hadjar zeigte in dieser Saison schon, welches Talent er besitzt. Zuletzt gab es aber einen kleinen Einbruch bei den Resultaten. Doch mit Helmut Marko hat er einen mächtigen Fürsprecher.
Kommentare
