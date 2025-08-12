Ex-Pilot sicher: „Er wird Teamkollege von Max“

Lindblad als künftige Option

„Weder Liam Lawson noch Yuki Tsunoda fahren 2026 für Red Bull Racing“, betont Montoya nun gegenüber „W Radio Colombia“. Auch ein Talent aus der Formel 2, über das spekuliert wird, dürfte (noch) nicht Teamkollege des Niederländers werden: „Obwohl Avid Lindblad schon an einem GP-Training teilgenommen hat für Red Bull Racing, ist er meiner Ansicht nach noch nicht weit genug für eine Beförderung zum Stammfahrer dort“, erklärt Montoya.