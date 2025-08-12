Anna Delvey: Häschen illegal in Park ausgesetzt

Assistent nimmt Schuld auf sich: „Wusste nicht wohin ...“

Nach dem folgenden Shitstorm von Bunny-Lovern meldete sich Delvey bei „Page Six“ und beschwor völlige Ahnungslosigkeit: „Ich esse kein Fleisch und ich war nicht an dem Kauf, Transport oder Rückgabe dieser Tiere beteiligt. Ich würde so etwas nie für gutheißen.“ Als Schuldiger outete sich dann der 19-jährige Assistent von Delveys Haar-Stylisten namens Christian Batty. Dieser schrieb auf seinem Social Media, dass er keine Ahnung hatte, was er mit den Hasen nach dem Shooting anfangen sollte: „Ich habe geglaubt, dass sie sich unter den bereits existierenden Hasen im Prospect Park wohlfühlen würden – ich wollte ihnen nichts Böses.“