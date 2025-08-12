Teilzeit-Debatte: „Anschlag auf Wahlfreiheit“

FPÖ: „Geht um Lohndumping“

Scharfe Worte richtete jetzt auch die FPÖ an die ÖVP. „Es geht der ÖVP nicht um Gerechtigkeit, sondern um Lohndumping auf dem Rücken der Österreicher. Man will den Arbeitsmarkt mit qualifizierten heimischen Kräften, vor allem Frauen, fluten, um die Löhne für alle zu drücken (...)“, sagte Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssten in die Pflicht genommen werden.

„Der ÖVP-Plan ist ein direkter Anschlag auf die Wahlfreiheit unserer Familien. Man will junge Mütter unter Druck setzen und in die Vollzeit zwingen. Damit wird die wertvolle Erziehungsarbeit, die zu Hause geleistet wird, mit Füßen getreten (...)“.